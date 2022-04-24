Son dakika | Erdoğan ile Zelenski görüştü

24 Nisan 2022 Pazar, 14:15

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Erdoğan, "tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerek" dediği belirtildi.



Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını" dile getirdi.