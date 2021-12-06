Son dakika | Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi açıklamalar
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:
- İkili ilişkimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden, bundan sonrası çok daha verimli devam edecektir. Yarın yüksek düzeyli stratejik toplantımızı gerçekleştireceğiz. Türk-Katar savunma nokrasında, askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız.
- Katar ile bugüne kadar 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. 7. toplantı vesilesiyle imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Kardeşim Şeyh Temim ile ikili görüşmenin ardından komite toplantısına başkanlık edeceğiz.
- Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz.
- Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır
- Şubat ayı içinde Abu Dhabi ziyaretimiz olacak.
- Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz bu sözler tutulur. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'da bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yönetilmesini öneriyorlar. Görüşmelerimizi yürütüyoruz.
- Sayın bakan, heyeti ile görüşmeleri yapıyor. bir yere varacaklar. Dönünde bizler, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri neler bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zor sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu masaya yatırarak inşallah nihai kararı vereceğiz.
- Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeyyideyi, onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Gıdada bu tür zulümü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.
- En son biliyorsunuz 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda, oraya gömdük.
- Terörle mücadele operasyonları devam edecek, taviz vermeyeceğiz.
- Güney Kıbrıs'taki operasyon karşılıksız kalmayacak. Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz, mabetlerimiz üzerinde bu tarz sabotajlara gitmeyin, bedelini çok ağır ödersiniz. Güney Kıbrıs'ta 6 tane camimiz var. Biz nasıl ki bütün onların kutsallarına günvenceysek aynı güvenceyi onların da vermesi gerektiğini söylüyorum.
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