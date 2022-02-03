Son dakika | Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalar
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına ilişkin, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı kapsamında Ukrayna'ya resmi ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
- Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.
- Ukrayna'nın karşı kaldığı meydan okumaları takip ediyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz.
- Bölgedeki gerilimi yakından takip ediyoruz. Bölgemizde barışın tesisi için üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendireceğini düşünüyorum.
PUTIN, TÜRKİYE'YE GELECEK
- Bugün Sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız ardından Sayın Putin Çin ziyaretinin ardından Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini verdi. Bu görüşmelerin ardından neyi nereye oturtacağımıza karar vereceğiz.
- Taliban bu konuda nasıl bir tavır takınacağına henüz karar vermedi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimiz sürdüreceğiz. Temennim o'dur ki bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanacak.
İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayının ortalarında Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek. Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmesinden önce belki de bizim de özel temsilcilerimiz İsrail'e gidebilir.
AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI
- Açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır.
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