Son dakika | Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
Son dakika |Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.
Karabağ Savaşı’ndaki yenilginin etkisini sürdürdüğü Ermenistan siyaseti, yeni bir istifayla sallandı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini duyurdu.
PAŞİNYAN-SARKİSYAN ÇEKİŞMESİ
Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Sarkisyan Sarkisyan’ın istifasına sebep olan Paşinyan’ın Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğini sürdürdüğü Sivil Sözleşme Partisi arasında büyük çekişme vardı.
Sarkisyan ailesini diktatörlükle suçlayan Paşinyan’ın partisi, Karabağ Savaşı’ndan sonra darbe girişiminin gölgesinde gittiği erken seçimden galibiyetle çıkmıştı. Buna göre Sivil Sözleşme Partisi, oyların 53,92’sini alarak birinci olmuştu.
Sarkisyan ailesi SSCB'nin dağılmasından beri Rusya'ya yakın bir politika izlerken, Paşinyan, Batı yanlısı ve Rusya’ya mesafeli politikasıyla biliniyor.
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