Son dakika | Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Fransa'da yakalandı
Son dakika | RTL, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yakalandığını duyurdu.
Reuters haber ajansının Fransız basınına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid Aedh el Uteybi, Paris'ten Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındı.
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