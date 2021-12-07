Son dakika | Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Fransa'da yakalandı

Son dakika | RTL, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katil zanlılarından birinin Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 18:41
Son dakika | Fransız basını: Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerinden biri Fransa'da yakalandı
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Reuters haber ajansının Fransız basınına dayandırdığı habere göre Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid Aedh el Uteybi, Paris'ten Riyad'a uçmak üzereyken gözaltına alındı.

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