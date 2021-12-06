Justin Bieber, Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle yapılan iptal çağrılarına uymadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yapılan iptal çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'da konser vermek üzere sahneye çıktı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bieber’a mektup yazarak konserini iptal etmesini istemişti.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle kendisine yapılan tüm iptal çağrılarına rağmen, dün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde konser verdi.
27 yaşındaki Kanadalı pop yıldızı, F1 Grand Prix yarışı nedeniyle düzenlenen etkinlikte performans sergileyerek Deserve You, Somebody ve Hold On gibi popüler şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının 25 yaşındaki süper model eşi Hailey Bieber da Justin Bieber’ın konser anından paylaşım yaparak, ona desteğini gösterdi.
F1 gösterisi için Bieber’ın yanı sıra A$AP Rocky, Jason Derulo, David Guetta ve Tiesto gibi dünyaca ünlü isimler de Arabistan’da sahne aldı.
KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISI MEKTUP YAZMIŞTI
NTV'de yer alan habere göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018’de, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi nedeniyle, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bieber’a mektup yazarak konserini iptal etmesini istemişti.
Cengiz, Washington Post gazetesinde yazdığı açık mektupta, "Belki duymuşsunuzdur. Acımasız cinayet tüm dünyada manşetlere taşındı ve o günden beri ben dahil birçok insan hakları örgütü ve savunucusu adalet ve hesap sorulmasını istiyor" sözleriyle Bieber'a seslenmişti.
Cengiz, konserin iptal edilmesinin muhalif sesleri öldüren bir rejime güçlü bir mesaj göndereceğini vurgulamış, "Suudi Arabistan'a hayranlarınız için gideceğinizin farkındayım ama her yaştan, kökenden ve dini inançtan yüzlerce Suudi MBS'nin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman) diktatörlüğüne karşı çıktığı için cezalandırılıyor ve hapishanede çürüyor" ifadelerine yer vermişti.
KAMPANYALAR DÜZENLENMİŞTİ
Bieber'a "Adalet" ve "Özgürlük" adını verdiği iki albümünü hatırlatan ve Suudi Arabistan'ın her ikisine de ihtiyaç duyduğunu belirten Cengiz, Bieber'dan Kaşıkçı'nın katilleri için konser vermemesini istemişti.
İnsan Hakları Vakfı Başkanı Céline Assaf-Boustani de geçen ay bir açıklama yaparak, “milyonların idolü olan bir sanatçının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından piyon olarak kullanılmasının bir felaket olduğunu” vurgulamıştı.
ABD’de Bieber’ın Suudi Arabistan konserini iptal etmesi için kampanyalar düzenlenmişti.
NE OLMUŞTU?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmamış, daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
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