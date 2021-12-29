Son Dakika | Girit adasında 5.7 büyüklüğünde deprem

29 Aralık 2021 Çarşamba, 08:42

Yunanistan'ın Jeodinamik Enstitüsü, Yunanistan'ın Girit adasında 5.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından herhangi bir hasar raporu yaımlandımadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) daha önce yaptığı açıklamada deprem büyüklüğünü 6.1 olarak kaydetmişti. Mısırlı yetkililer, depremin ülkenin bazı şehirlerinde hissedildiğini bildirdi.

Girit'te bulunan Jeodinamik Enstitüsü müdürü Akis Tselentis, yetkililerin daha önce 5.6'dan 5.7'ye revize edilmiş bir oran verdiğini söyledi.