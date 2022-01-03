Son dakika | Haber alınamıyordu: Ünlü yıldız Robert Bruce ölü bulundu
Son dakika | Günlerdir kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki reality şov yıldızı Robert Bruce ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Bruce, New Jersey'deki bir depolama tesisinde ölü bulundu.
'Comic Book Men' dizisinin yıldızı Robert Bruce, bodrum katında yaşadığı öne sürülen New Jersey'deki bir depolama tesisinde ölü bulundu. Ünlü yıldızın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
62 yaşındaki Bruce'in ölümünü kardeşi John sosoyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Size büyük bir üzüntüyle, Robert Bruce'un (kardeşim) geçtiğimiz hafta Redbank, NJ'deki ofisinde vefat ettiğini bildirmek istiyorum. Yarın ailesine yardım etmek için eve gitmek üzere ayrılıyorum. Yeni yılda tüm dualar onun ve ailesi için olsun."
ROBERT BRUCE KİMDİR?
Robert Bruce, hit reality dizisinin toplam 34 bölümünde yer aldı ve 82 bölümünde danışman yapımcılık yaptı. Ayrıca Shooting Clerks as a Decent Samaritan ve Burn in Hell filmlerinde de aktör olarak rol aldı. Diğer realite TV çalışmaları arasında Bierman ile Breezin', The Grindhouse Radio ve That Hashtag Show yer alıyor.
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