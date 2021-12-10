Son Dakika | İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı

Son Dakika | İngiltere Yüksek Mahkemesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 13:25
Son Dakika | İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı
Abone Ol google-news

İngiltere'de alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, iadesi yönünde karar vererek, ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlamış Assange'ın Amerikan topraklarında casusluk suçlamasıyla yargılanmasına kapıyı açtı.

Sputnik'in haberine göre, 50 yaşındaki Avustralya yurttaşı, ABD'de hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse, ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir.

Ekim sonunda ABD yönetimi, İngiltere yargısının WikiLeaks kurucusunun iadesi yönünde çark etmesini sağlamaya yönelik taahhütte bulunmuş, Yüksek Mahkeme'ye, Assange'ın ABD'deki yargı süreci boyunca gözaltında tutulacağı hapishanede uzmanların önereceği her türlü klinik ve psikolojik tedaviye erişeceği, alacağı hapis cezasını ABD'de değil, kendi memleketi Avustralya'da çekebileceğini taahhüt eden belge sunmuştu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler