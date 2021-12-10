Son Dakika | İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden Assange kararı

10 Aralık 2021 Cuma, 13:25

İngiltere'de alt mahkemenin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesini reddeden kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıyan ABD hükümeti, temyiz davasını kazandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, iadesi yönünde karar vererek, ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlamış Assange'ın Amerikan topraklarında casusluk suçlamasıyla yargılanmasına kapıyı açtı.

Sputnik'in haberine göre, 50 yaşındaki Avustralya yurttaşı, ABD'de hakkındaki suçlamalardan mahkum edilirse, ömrünü demir parmaklıklar ardında ya da başka bir hapis halinde tamamlayabilir.