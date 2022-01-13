Son Dakika | Irak’ta ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Bu saldırılar sadece diplomatik misyonlarını değil, Irak’ın egemenliğini hedef alan saldırılardır" denildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREDE
Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.
BÜYÜKELÇİLİK'TEN AÇIKLAMA
ABD Büyükelçiliği tarafından, roketli saldırı sonrası yapılan açıklamada, terör grupları tarafından gerçekleştirilen saldırının amacının Irak’ın dünya ülkeleriyle ilişkilerini ve güvenliğini baltalamayı amaçladığı kaydedilerek, “Daha önce söylediğimiz gibi bu saldırılar sadece diplomatik misyonlarını değil, Irak’ın egemenliğini hedef alan saldırılardır” ifadeleri kullanıldı.
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