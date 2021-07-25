Bağdat’ın kritik gündemi ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’da temaslarda bulunan Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile önceki gün bir araya geldi. Görüşme, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin yarın ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’daki buluşması öncesinde yapıldı. Washington-Bağdat görüşmesinde ana gündem başlıkları arasında ABD’nin Irak’tan güçlerini çekmesi konusunun olacağı daha önce gündeme yansımıştı.
Blinken, iki ülkenin IŞİD’e karşı savaşta en yakın ortaklar olduklarını söyledi. Hüseyin ise Kazımi’nin ziyareti sırasında ABD askerlerinin Irak’tan çekilme takvimini ele almak üzere “4’üncü Stratejik Diyalog” toplantısının düzenleneceğini kaydetti. Ancak ABD basınında kimi yorumda, Washington’ın pozisyonunda büyük bir değişiklik olmayacağı savunuldu.
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