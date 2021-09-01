Bağdat, Türk SİHA’sı alacak

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Irak’ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’den savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda da uzlaşmaya vardık” dedi. “Türkiye’nin Bayraktar isimli SİHA’ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti” diyen İnad, “Bunlar, geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için IŞİD terörüyle mücadelemizde işimize yarar. Irak ordusu bu teknolojiden yoksun” ifadelerini kullandı. İnad, 19 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

