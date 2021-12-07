Son dakika | Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var

07 Aralık 2021 Salı, 12:30

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde meydana gelen patlamada polis ve hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre en az dört kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Polis, kent merkezinde bir hastane yakınında gerçekleşen patlamanın sebebini araştırıldığını belirtti. Patlama, en az bir aracın alev almasına ve bir minibüsün zarar görmesine neden oldu.

Bir polis kaynağı ilk belirlemelerin patlamaya bomba yüklü bir motosikletin sebep olduğuna işaret ettiğini belirtti.