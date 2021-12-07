Son dakika | Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde meydana gelen patlamada polis ve hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre en az dört kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Polis, kent merkezinde bir hastane yakınında gerçekleşen patlamanın sebebini araştırıldığını belirtti. Patlama, en az bir aracın alev almasına ve bir minibüsün zarar görmesine neden oldu.
Bir polis kaynağı ilk belirlemelerin patlamaya bomba yüklü bir motosikletin sebep olduğuna işaret ettiğini belirtti.
Video Haberler
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti