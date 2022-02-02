Son Dakika | İtalyan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika | Kültür bakanlığı İtalyan aktris Monica Vitti'nin 90 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İtalya Kültür Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Michelangelo Antonioni'nin filmlerindeki rolleriyle tanınan ve bir simge olan İtalyan aktris Monica Vitti'nin 90 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kültür Bakanı Dario Franceschini yaptığı açıklamada, "Güle güle Monica Vitti, güle güle İtalyan sinemasının kraliçesi... Bugün gerçekten üzücü bir gün, büyük bir sanatçıyı ve büyük bir İtalyan'ı kaybettik" dedi.
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