Son dakika | Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:02
Son dakika | Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Peru'da dün 7.5'lik depremin ardından bugün de Japonya'dan deprem haberi geldi.

Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

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