Son dakika | Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'da dün 7.5'lik depremin ardından bugün de Japonya'dan deprem haberi geldi.
Japonya'nın en büyük ve kalabalık adası Honshu'nun güneydoğusunda 6.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
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