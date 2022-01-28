Son dakika | Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna ile savaşa girmek istemediğini ve ABD'den gelen güvenlik önerileri hakkında olumlu tutum içinde olduğunu söyledi.
Önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeyi beklediğini söyleyen Lavrov, ABD'nin önerilerinin NATO'dan gelen tekliflerden daha iyi olduğunu söyledi.
Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tekliflere nasıl yanıtlayacaklarına ilişkin karar vereceğini söyledi.
"KABUL EDİLEMEZ VURGUSU"
Rusya Dışişleri bakanlığı sözcüsü Mariya Vladimirovna Zaharova, dün yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması düşüncesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
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