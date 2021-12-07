Son dakika | Moskova'da silahlı saldırı: Hayatını kaybedenler var

07 Aralık 2021 Salı, 16:32

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, şehrin güneydoğusundaki Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldığını ve olay sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Ryazanskiy Çok Amaçlı Halk Merkezi'nde bir trajedi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Katil yakalandı" dedi.

Doktorların yaralılar için elinde geleni yaptığını kaydeden Sobyanin, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, ateşi açan kişinin 45 yaşındaki bir Moskovalı olduğunu belirtti. Yaralılar arasında 10 yaşında bir kız çocuğu da var.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Sputnik

Fotoğraf: The Moscow Times







