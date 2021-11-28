Son dakika | Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem

28 Kasım 2021 Pazar, 14:10

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Peru'nun kuzeyinde bulunan Barranca kasabasından yaklaşık 40 km uzaklıkta 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Lima'dan da hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediği bildirildi.

100 km'den daha derinde meydana gelen deprem, sallanma seviyesini sınırladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, bir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremin Amazon yağmur ormanlarının çok seyrek nüfuslu bir bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi yaşamını yitirmişti.

