Pfizer CEO’sundan Covid-19 salgının sonuna ilişkin açıklama
BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Fransız medyasına koronavirüs salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BFM TV’ye konuşan Bourla, "Koronavirüs daha uzun yıllar boyunca devam edecek. Fakat şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak" dedi.
Bourla, Covid-19 ile mücadele kapsamında Pfizer'ın Fransa'da 520 milyon Euro'luk bir yatırım planı yaptığını söyleyerek, anti-COVID hap tedavisi geliştirmek için Fransız şirketi Novasep ile bir ortaklık kurduğunu ifade etti.
Bourla ayrıca geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar için de "güvenli ve etkili" olduğunu dile getirdi.
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