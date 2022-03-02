Rusya - Ukrayna görüşmesi ertelendi
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya ile bir sonraki görüşmeler için "kayda değer bir gündem" gerektiğini söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak Rusya ile bir sonraki görüşmelerin ne zaman yapılacağı konusunun görüşülmeye devam edildiğini ancak "kayda değer bir gündem" oluşması gerektiğini söyledi.
Polityuk Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya ile bir sonraki görüşmelerin ne zaman yapılacağı sorusuna "Bu husus görüşülüyor, kayda değer bir gündem gerekli" şeklinde yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisinin bugün ihtimalle gerçekleşmeyeceğini belirterek, Rusya'nın gerçekçi olmayan taleplerinin olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşık bir hafta önce başlattığı işgalden bu yana yüzbinlerve Ukrayna'lı ülkeden kaçarken Kiev'in kuzeyinde bulunan ve kilometrelerce uzunlukta olan Rus askeri konvoyunun ise başken Kiev'e ilerlemeye hazırlandığı görülüyor.
'GERÇEKÇİ OLMAYAN TALEPLER'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün katıldığı bir programda, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikincisinin bugün ihtimalle gerçekleşmeyeceğini belirterek, Rusya'nın gerçekçi olmayan taleplerinin olduğunu söylemişti.
Müzakerelerin kolay geçmediğini belirten Kalın, Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Kırım'ın tanınması gibi, Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi. Bizim açımızdan bakıldığında da bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi. Müzakere masasından ateşkes kararı çıkması, bir insani koridor oluşturulması."
Rusya'ya yaptırımlar konusunda da Kalın şu açıklamalarda bulundu:
"Ülkemizin önceliklerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız. Rusya ile konuşabilecek bir aktörün olması gerekiyor. Herkes köprüleri attığında Rusya ile kim konuşacak. Biz bu kanalı açık tutmak adına yaptırım paketi planlamıyoruz."
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