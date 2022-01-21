Rusya'dan Ukrayna krizine ilişkin Türkiye açıklaması

21 Ocak 2022 Cuma, 13:33

Günlük basın toplantısında Türkiye'nin önerisi hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türk meslektaşlarımızın Donbasslı temsilcileri davet etmeye hazır olduklarını da duyduk. Bu çok önemli bir husus ve biz de buna ilgi gösterdik. Bu bağlamda, Ukraynalı muhataplarımızın buna ilgi gösterip göstermediğini ve buna nasıl yaklaştıklarını öğrenmek isteriz" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Türkiye'nin teklifinin resmi kanallar üzerinde henüz uzmanlar düzeyinde ele alınmadığını kaydeden Peskov, "Uzmanlar düzeyinde henüz esaslı bir görüşme olmadı. Genelde Ankara'dan gelen açıklamaları duyuyoruz. Ukrayna'daki durumu düzeltmeye yönelik her türlü çabanın ancak memnuniyetle karşılanabileceğini bir kez daha tekrarlamak isterim" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA PUTİN'İN PROGRAMINDA ERDOĞAN'LA HERHANGİ BİR TEMAS YOK"

Bu arada Peskov, şu anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la herhangi bir temas bulunmadığını ancak görüştüğünde telefon görüşmesi konusunda hızlı şekilde mutabakat sağlanabileceğini söyledi.

ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti" bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, dün bu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.