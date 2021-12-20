Son dakika | Sky: Davos Omicron varyantı nedeniyle iptal edildi

Son dakika | Sky, Omicron varyantı nedeniyle Davos toplantılarının iptal edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:15
Son dakika | Sky: Davos Omicron varyantı nedeniyle iptal edildi
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Sky'ın aktardığına göre, İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.


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