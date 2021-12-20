Son dakika | Sky: Davos Omicron varyantı nedeniyle iptal edildi
Son dakika | Sky, Omicron varyantı nedeniyle Davos toplantılarının iptal edildiğini duyurdu.
Sky'ın aktardığına göre, İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi.
Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.
Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.
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