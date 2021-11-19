Son dakika | Tam kapanmaya dönüldü... Avusturya'dan 'aşı' kararı

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Avusturya'da 20 gün süresince sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Avusturya hükümeti, 1 Şubat'tan itibaren tüm nüfusun aşılı olması gerektiği kararını da aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2021 Cuma, 13:12
Son dakika | Tam kapanmaya dönüldü... Avusturya'dan 'aşı' kararı
Abone Ol google-news

Avusturya, koronavirüs vakalarındaki artışla mücadele etmek için ülke genelinde sokağa çıkma sınırlamasının da aralarında olduğu sıkı tecrit önlemlerini yeniden devreye alacak.

Pazartesi gününden itibaren Batı Avrupa'da sokağa çıkma yasaklarını uygulamaya başlayacak ilk ülke haline gelecek olan Avusturya, aynı zamanda 1 Şubat'tan itibaren aşı olunmasını zorunlu hale getirecek.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg düzenlediği basın toplantısında, sıkı tecrit önlemlerinin başlangıçta 10 gün, azami 20 gün süreceğini söyledi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler