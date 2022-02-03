Son dakika | Türkiye ile Ermenistan temsilcileri arasındaki ikinci görüşme 24 Şubat'ta yapılacak

03 Şubat 2022 Perşembe, 19:59

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan’da arasında devam eden normalleşeme süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir.