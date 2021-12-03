Son dakika | Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den kritik açıklama: Yeni aşı sinyali

03 Aralık 2021 Cuma, 13:52

ABD'li Pfizer firmasıyla birlikte koronavirüse kaşı bir mRNA aşısı geliştiren Alman BioNTech şirketinin kurucuları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta kritik açıklamalarda bulundu.

Şahin, şirketin ürettiği koronavirüs aşısının yeni Omicron varyantına karşı hızla uyarlanabileceğini açıkladı. BioNTech'in CEO'su, aşının yeni mutasyon kaynaklı ağır hastalıklara karşı koruma sağlamaya devam edeceği kanısında olduğunu ifade etti.

Şahin, "Biz aşı olanların ve üçüncü doz aşı olanların ağır hastalıklara karşı korunacağına güveniyoruz. Bunu birkaç hafta içinde öğrenebileceğiz" dedi. Şahin, aşının formülünün değişmesi iddialarıyla ilgili olarak da, "Bence Covid-19’a karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak. Fakat burada asıl sorulması gereken ne zaman buna ihtiyacımızın olacak" ifadelerini kullandı.

'YENİ VARYANT ERKEN GELDİ'

"Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların koronavirüs nedeniyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz" diyen Şahin, yeni varyantın beklenenden daha erken geldiğine dikkat çekti.

BioNTech'in CEO'su, "Önümüzdeki yıl gelmesini bekliyordum" dedi.

Şahin, "Aşı yaptırmış kişilerin yeni varyant sebebiyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığı henüz belli değil, ancak öyle olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI GİBİ...

Grip aşısı gibi koronavirüs aşısının da her yıl yaptırılması ihtimalinin arttığını vurgulayan Şahin, "Yeni varyantın aşısını yaptırmış kişilere ve koronavirüse yüksek oranda maruz kalanlara bulaşma ihtimali var" dedi.

BioNTech kurucularından Türeci ise, “Bağışıklık kazanmış insan sayısı ne kadar artarsa Covid-19’un mutasyona uğrama özelliğine karşı daha da korunmuş oluruz” dedi.

Türeci, "Covid-19'un yanı sıra kanser de dünyayı etkisine alan bir salgın. Şirketimiz mRNA teknolojisini aynı zamanda potansiyel bir kanser aşısı olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.