Vladimir Putin: 'Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok'

16 Mart 2022 Çarşamba, 16:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümet yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyona ilişkin, “Rusya birliklerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki ve başka Ukrayna kentlerindeki varlığının sebebi, bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya’nın böyle bir amacı yok” dedi.



Rusya lideri, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir isteğimiz yok. Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi Ukrayna’da askeri operasyon düzenlemekten başka seçeneğimiz kalmamıştı” açıklamasını yaptı.

Putin, Rus güçlerinin Ukrayna’daki operasyonlar sırasında izledikleri taktiklerin, ‘tamamıyla haklı olduğunu ve hepsinin geçerli sebepleri olduğunu’ kaydetti ve söz konusu taktiklerin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulduğunu ekledi.



Rusya Devlet Başkanı sözlerine, "Batı'daki sıradan insanların beni duymasını istiyorum. Bunların hepsinin Rusya'nın saldırganlığından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Bu bir yalandır. Gerçek olan şudur ki, bu sorunBatılı liderlerin politikalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kişiler insanları önemsemiyorlar, onların derdi kendi cepleri" şeklinde devam etti.

Putin ayrıca "Harekat planlandığı gibi gidiyor" diye ekledi.