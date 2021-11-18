Son dakika | Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı düştü
Son dakika | Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının tatbikat sırasında düştüğü belirtildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'F-16 Blok 52+' savaş uçağı kaza kırıma uğradı.
Andravida Hava Üssü'nde düşen uçağın pilotu kurtulmayı başardı.
Kaza, eğitim tatbikatları sırasında meydana geldi.
-Sputnik
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