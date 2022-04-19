Son dakika | Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu
Yunanistan iki Rus petrol gemisine el koydu.
Yunan basınına göre; İki Rus petrol gemisi, AB'nin Rus gemilerine yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ın Attika eyaletine bağlı Petalioi Körfezi'ndeki Karystos Körfezi'nde gözaltına alındı.
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