Son dakika | Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu

Yunanistan iki Rus petrol gemisine el koydu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 10:50
Son dakika | Yunanistan, Rus petrol gemilerine el koydu
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Yunan basınına göre; İki Rus petrol gemisi, AB'nin Rus gemilerine yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ın Attika eyaletine bağlı Petalioi Körfezi'ndeki Karystos Körfezi'nde gözaltına alındı.


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