Son dakika: AB duyurdu: Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor

Son dakika: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 01:17
Son dakika: AB duyurdu: Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor
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