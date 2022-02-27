Son dakika: AB duyurdu: Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor
Son dakika: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu.
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