Son dakika... ABD'den İran'a yeni saldırı: Füze depoları ve radar üsleri vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'da askeri hedeflere operasyon düzenlediklerini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'daki füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarının yanı sıra kıyı radar üslerinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonun Hürmüz Boğazı'nda seyreden ticari gemiye yönelik saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtilirken, hedef alınan tesislerin İran'ın askeri kapasitesine ait unsurlar olduğu ifade edildi.

İRAN, SİRİK'TE İSKELENİN SALDIRIYA UĞRADIĞINI BİLDİRDİ

İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı.

Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.