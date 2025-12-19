Son dakika... ABD'den kritik karar: Green Card programı süresiz olarak askıya alındı!

Amerikalı nükleer fizikçinin öldürülmesinin ardından, katilin Green Card sahibi olduğu ortaya çıkmasıyla ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yurtdışından gelenlerin katıldığı Green Card çekilişlerinin süresiz askıya alındığını duyurdu.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, Green Card çekilişlerinin Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırganın da bu kapsamda ülkeye giriş yapmasının ortaya çıkmasının ardından askıya alındığını ifade etti.

Noem, Trump'ın talimatı ile bu kararı aldıklarını ifade etti.

O paylaşım da şu şekilde:

"Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırgan Claudio Manuel Neves Valente, 2017 yılında çeşitlilik piyangosu göçmen vizesi programı (DV1) kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapmış ve yeşil kart almıştı. Bu iğrenç kişinin ülkemize girişine asla izin verilmemeliydi.

2017 yılında, Başkan Trump, DV1 programı kapsamında ülkeye giren bir IŞİD teröristinin New York'ta kamyonla yaptığı ve sekiz kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı saldırının ardından bu programı sonlandırmak için mücadele etti. Başkan Trump'ın talimatıyla, bu felaket getiren programdan daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için USCIS'e DV1 programını derhal askıya alması talimatını veriyorum."

NE OLMUŞTU?

Bundan 5 gün önce ABD'de Brown Üniversitesi'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırıda ABD'li bir nükleer fizikçi de hayatını kaybetti. 47 yaşındaki nükleer fizikçinin katilinin yeşil kart ile ABD'de bulunan eski üniversite arkadaşı olduğu tespit edilmişti.

Saldırganın Neves-Valente olduğu ekipler tarafından belirlendi. Şahıs 2 ayrı saldırıda 5 kişiyi öldürmekten aranıyordu. Valente bir depoda intihar etmiş şekilde bulunmuştu.