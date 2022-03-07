Son Dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Harekete geçeriz
Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Alenen egemenlik ihlal ediliyor. Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa her şeyi yapmaya hazırız. NATO müttefiklerimizle sürekli durumu güncellemesi yapıyoruz" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Litvanya'da açıklamalarda bulundu.
Alenen egemenlik ihlal edildiğini vurgulayan Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptık. Rusya saldırı yönünde bir seçim yaparsa her şeyi yapmaya hazırız. NATO müttefiklerimizle sürekli durumu güncellemesi yapıyoruz" dedi.
Rusya'nın neredeyse sıfıra yaklaştığını gördüklerine dikkat çeken Blinken, "İhracat geri çekilmeleri, önemli teknolojik şirketlerin geri çekilmesi mümkün oldu. Ukrayna'ya sunabildiğimiz yardımın etkisini de gördük. Bütün söylediklerimiz gerçekleşiyor. Rusya çok orantısız bir saldırıda bulundu, bu nedenle Rusya'ya baskıyı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Ukrayna'nın zafer eldeceğine dikat çeken Blinken, "Gerek bir hafta, bir ay ya da daha uzun olsun, Ukrayna öne çıkacaktır ve zafer elde edecektir. NATO toprakları içinde saldırı herhangi bir gerçekleşirse biz NATO topraklarının her bir köşesini savunmak için adım atacağız" ifadelerini kullandı.
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