Son dakika, ABD, 'gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümünden İsrail sorumludur'

ABD Dışişleri Bakanlığı, bağımsız müfettişlerin El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağı konusunda "kesin bir sonuca varamadıklarını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:32
Son dakika, ABD, 'gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümünden İsrail sorumludur'
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta Ebu Akile'yi öldüren kurşunun balistik incelemesini tamamladı. Bakanklık, "Balistik uzmanları merminin ağır hasarlı olduğunu belirledi ve bu da net bir sonuca varılmasının mümkün değil" açıklaması yaptı. 

El Cezire'nin haberine göre, inceleme sonunda yetkililerin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağı konusunda "kesin bir sonuca varamadıklarını" ancak İsrail'in "muhtemel sorumlu" olduğunu söyledi. 

Ebu Akile, Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına İsrail ordusunun düzenlediği baskını izlerken, üzerinde “BASIN” yazılı açık bir ceket ve miğfer olmasına rağmen başından vuruldu.


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