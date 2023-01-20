Son Dakika: ABD, Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak
Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.
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