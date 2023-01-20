Son Dakika: ABD, Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak

Son dakika gelişmesi... Beyaz Saray, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 21:37
Son Dakika: ABD, Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak
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