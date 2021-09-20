Son Dakika... ABD, ülkeye seyahatler için 18 yaş üstüne aşı zorunluluğu getirecek
ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Covid-19 önlemleriyle ilgili bugün yeni politikalarını açıklayacağını söyledi.
TAM AŞI ZORUNLULUĞU
Yetkililer, Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini duyurdu.
Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesiyle ilgili duyuruyu ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.
AŞI ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
ABD Başkanı Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği COVID-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık çalışanları ile 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanları kapsayacak şekilde genişletmişti.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'nin hakaret ettiği dansçı sessizliğini bozdu
- Şahin Mengü hayatını kaybetti
- Aşı karşıtı gazeteci Covid-19'dan yaşamını yitirdi
- ‘Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir’
- Cumhurbaşkanlığı ifadeye çağrılabilir
- Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç
- AKP, MHP'yi ikna edemedi
- Kritik karar öncesi dolar/TL kuru sıçradı!
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler