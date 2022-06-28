Son Dakika: ABD’de 243 yolculu tren raydan çıktı
Son dakika gelişmesi... ABD’de Los Angeles'tan Chicago'ya giden 243 yolculu tren, Missouri eyaletindeki Mendon kenti yakınlarında kaza yaptı. Bir kamyonla çarpışan tren raydan çıkarken, kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Mendon kenti yakınlarında tren kazası meydana geldi. Los Angeles'tan Chicago'ya gitmekte olan yolcu treni, saat 13.45 sıralarında halka açık bir geçiş noktasında damperli kamyonla çarpıştı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
243 yolcusu ve 12 mürettebatı bulunan trenin 8 vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı belirtildi. Feci kazada en 50 kişinin yaralandığı ve çok sayıda can kaybının da olduğu belirtiliyor.
'HER ŞEY AĞIR ÇEKİM GİBİ OLDU'
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yara almayanlar da içeride kalan yolcuları kurtarmak için seferber oldu.
Kaza anını anlatan bir yolcu, "Her şey ağır çekim gibi oldu. Önce sallanmaya, sonra titremeye başladı ve birden tüm toz pencereden içeri girdi" ifadelerini kullandı.
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