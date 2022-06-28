Son Dakika: ABD’de 243 yolculu tren raydan çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 00:09

ABD'de Missouri eyaletindeki Mendon kenti yakınlarında tren kazası meydana geldi. Los Angeles'tan Chicago'ya gitmekte olan yolcu treni, saat 13.45 sıralarında halka açık bir geçiş noktasında damperli kamyonla çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

243 yolcusu ve 12 mürettebatı bulunan trenin 8 vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı belirtildi. Feci kazada en 50 kişinin yaralandığı ve çok sayıda can kaybının da olduğu belirtiliyor.

'HER ŞEY AĞIR ÇEKİM GİBİ OLDU'

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yara almayanlar da içeride kalan yolcuları kurtarmak için seferber oldu.

Kaza anını anlatan bir yolcu, "Her şey ağır çekim gibi oldu. Önce sallanmaya, sonra titremeye başladı ve birden tüm toz pencereden içeri girdi" ifadelerini kullandı.