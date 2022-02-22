Son dakika: ABD'den çok sert Rusya açıklaması
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de Putin'in Ukrayna açıklaması hakkında konuştu. Greenfield, "Rusya'nın eylemlerinin sonuçları çok ciddi olacak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı.
Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.
BM'DE KONUŞTU
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de Putin'in aldığı karar ve Ukrayna hakkında önemli bir açıklamalarda bulundu.
Greenfield'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- (Putin) Barış gücü gönderecekmiş. Bu saçmalık.
- Böyle bir düşmana karşı sessiz kalamayız.
- Putin savaş için bahane ortaya koymaya çalıştı.
- Putin tüm dünyanın geriye gitmesini istiyor. Ama dünya ilerledi.
- Rusya'nın eylemlerinin sonuçları çok ciddi olacak.
- BM insani bedelin artacağını öngörüyor.
- Rusya'nın vekil güçleri saldırılarını arttırdı.
- Putin bizim uluslararası sistemimizi test ediyor.
- Putin güç yolu ile BM ile dalga geçebileceğini düşünüyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- İşgal iddiaları Biden'ın başını yaktı!
- Koronavirüsün geleceğiyle ilgili senaryoları paylaştı
- Rusya devlet televizyonundan şaşkınlık yaratan yorum
- Meteoroloji uyardı: 6 gün sürecek
- Evini ateşe verip kaçtı
- ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi
- Taksici cinayetinde gerçek ortaya çıktı
- ABD'de kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu
- Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı
- Galatasaray, menajerlere ödenen parayı açıklayacak