Son dakika: ABD'den çok sert Rusya açıklaması

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de Putin'in Ukrayna açıklaması hakkında konuştu. Greenfield, "Rusya'nın eylemlerinin sonuçları çok ciddi olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 05:23
Son dakika: ABD'den çok sert Rusya açıklaması
Abone Ol google-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıklamıştı. 

Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.

BM'DE KONUŞTU

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM'de Putin'in aldığı karar ve Ukrayna hakkında önemli bir açıklamalarda bulundu.

Greenfield'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

  • (Putin) Barış gücü gönderecekmiş. Bu saçmalık.
  • Böyle bir düşmana karşı sessiz kalamayız.
  • Putin savaş için bahane ortaya koymaya çalıştı.
  • Putin tüm dünyanın geriye gitmesini istiyor. Ama dünya ilerledi.
  • Rusya'nın eylemlerinin sonuçları çok ciddi olacak.
  • BM insani bedelin artacağını öngörüyor.
  • Rusya'nın vekil güçleri saldırılarını arttırdı.
  • Putin bizim uluslararası sistemimizi test ediyor.
  • Putin güç yolu ile BM ile dalga geçebileceğini düşünüyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler