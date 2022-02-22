Son dakika: ABD'den Ukrayna'daki büyükelçiliği hakkında karar
Son dakika: Bloomberg duyurdu, daha önce Kiev'den Lviv'e taşınan ABD Büyükelçiliği, Polonya'ya taşınacak.
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