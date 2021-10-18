Son dakika... ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... Colin Powell'ın Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldüğü açıklandı
ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell'ın Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldüğü açıklandı.
Sputnik'in aktardığına göre; General Colin L. Powell'ın Covid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde öldüğü Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.
Powell, Körfez Savaşı'na denk gelen 1989-1993 arasında ABD genelkurmay başkanı ve Irak işgaline denk gelen 2001-2005 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.
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