Son dakika... ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell yaşamını yitirdi

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:09

ABD'de Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına getirilen ilk siyah olan Colin Powell'ın Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında öldüğü açıklandı.

Sputnik'in aktardığına göre; General Colin L. Powell'ın Covid-19 komplikasyonlarından Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde öldüğü Facebook sayfasında ailesi tarafından duyuruldu.

Powell, Körfez Savaşı'na denk gelen 1989-1993 arasında ABD genelkurmay başkanı ve Irak işgaline denk gelen 2001-2005 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yaptı.