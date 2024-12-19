Abhazya Parlamentosu'nda silahlı saldırı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 13:48

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:46

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da parlamento binası yakınlarında ateş açıldı.

Abhazya İçişleri Bakanlığı'na göre, silahlı saldırıda iki milletvekili yaralandı.

Bakanlık, bir milletvekilinin parlamentoda iki meslektaşını yaraladığını ve birinin hastanede öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Abhazya parlamentosunda meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki milletvekili yaralandı. Çatışma milletvekilleri Adgur Kharazia, Kan Kvarchia ve Vakhtang Golandzia arasında gerçekleşti. Kharazia birkaç el ateş etti, Kvarçia ve Golandzia yaralandı” denildi.

Saldırıdan kısa bir süre sonra Vakhtang Golandzia'nın öldüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, “Golandzija öldü, başından yaralanmıştı, Kvarçiya'nın hayatı tehdit altında değil, omzundan yaralandı” açıklamasında bulundu.

Silahlı saldırgan Adgur Kharazia'nın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.