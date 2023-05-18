Son dakika... AFAD duyurdu: Girit Adası'nda korkutan deprem

Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:12

Güncelleme: 18.05.2023 - 22:22

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.