2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... AFAD duyurdu: Girit Adası'nda korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 9.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 22:12
Son dakika... AFAD duyurdu: Girit Adası'nda korkutan deprem
Abone Ol google-news

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.


deprem Girit Adası afad Ege Denizi

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’un depreme hazırlanabilmesi için ne kadar zamanı kaldığını açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’un depreme hazırlanabilmesi için ne kadar zamanı kaldığını açıkladı

En Çok Okunan Haberler