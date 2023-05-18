Son dakika... AFAD duyurdu: Girit Adası'nda korkutan deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, yerin 9.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2023
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Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [292.86 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-18
Saat:21:58:52 TSİ
Enlem:35.103 N
Boylam:24.859 E
Derinlik:9.07 km
Detay:https://t.co/UMb544Dy13@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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