Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’un depreme hazırlanabilmesi için ne kadar zamanı kaldığını açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi hakkında “En iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz” diye konuştu.
Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Toplum ve Afet Riski Yönetimi’ seminerine konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Türkiye’nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.
“TÜRKİYE’DE BİR İLK”
Mevcut teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmanın hiç zor olmadığını belirten Görür, şunları kaydetti:
"Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu, Türkiye'de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz."
“2044’E KADAR ZAMANIMIZ VAR”
Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu: Farkında mısınız, bunlar kalırsa....
- Kulis: Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye yakın
- Borsa güne yükselişle başladı
- HÜDA PAR kadınları böyle sahiplendirecekmiş!
- Meclis'teki yemin törenine HÜDA PAR ayarı!
- İlk turu bilen Hakan Bayrakçı’dan ikinci tur tahmini
- Mustafa Sarıgül'den çarpıcı Sinan Oğan yorumu!
- Sinan Oğan, New York Times’a konuştu
- Erdoğdu: 'Devletimizin bilgileri bu tarikatların elinde'
- 36. Uluslararası İzmir Festivali’ne geri sayım başladı