Prof. Dr. Naci Görür İstanbul’un depreme hazırlanabilmesi için ne kadar zamanı kaldığını açıkladı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:49

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Toplum ve Afet Riski Yönetimi’ seminerine konuk olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Türkiye’nin en önemli gündeminin deprem olması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

Mevcut teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmanın hiç zor olmadığını belirten Görür, şunları kaydetti:

"Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu, Türkiye'de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul'u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz."

“2044’E KADAR ZAMANIMIZ VAR”

Görür, 1999'dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul'da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, "Bu 2029'a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044'e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.