Son dakika... Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü, 200 yaralı
Son dakika gelişmesi... Afganistan'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
Vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.
Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.
Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.
ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kendinde yoğunlaşmıştı.
Söz konusu saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.
Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.
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