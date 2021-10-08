Son Dakika... Afganistan'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var

08 Ekim 2021 Cuma, 13:36

Görsel: Arşiv

Çok sayıda can kaybına yol açtığını belirtilen patlama Kunduz ilinde Gozar-e-Sayed Abad camisinde haftalık cuma namazı kılındığı sırasında gerçekleşti. Görgü tanıkları patlamayı duyduklarında dua ettiklerini söyledi.

Cihatçı Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Şii yurttaşlarımızın camisinde bir patlama meydana geldi" dedi.

"Çok sayıda" kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Mücahid, Taliban özel kuvvetlerinin olay yerine geldiğini ve olayı araştırdıklarını söyledi.

Son haftalarda Kabil'deki bir cami de dahil olmak üzere bölgede, IŞİD-H(orasan) tarafından üstlenilen birkaç saldırı gerçekleşmişti.

Saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ölü sayısı da belli olmadı.