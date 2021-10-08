Son Dakika... Afganistan'da şiddetli patlama: Çok sayıda ölü var
Son Dakika gelişmesi... Afganistan'ın kuzeyindeki bir camide güçlü bir patlama meydana geldi.
Görsel: Arşiv
Çok sayıda can kaybına yol açtığını belirtilen patlama Kunduz ilinde Gozar-e-Sayed Abad camisinde haftalık cuma namazı kılındığı sırasında gerçekleşti. Görgü tanıkları patlamayı duyduklarında dua ettiklerini söyledi.
Cihatçı Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Şii yurttaşlarımızın camisinde bir patlama meydana geldi" dedi.
"Çok sayıda" kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Mücahid, Taliban özel kuvvetlerinin olay yerine geldiğini ve olayı araştırdıklarını söyledi.
Son haftalarda Kabil'deki bir cami de dahil olmak üzere bölgede, IŞİD-H(orasan) tarafından üstlenilen birkaç saldırı gerçekleşmişti.
Saldırının arkasında kimin olduğuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ölü sayısı da belli olmadı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Milan-Atletico Madrid maçındaki tercihleri olay olmuştu!
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Şahan Gökbakar'dan TRT'ye 'İmamoğlu' göndermesi
- Sabancı Holding açıkladı: 30 yıllık ortaklık bitiyor
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- Sunucu Murat Başoğlu hastaneye kaldırıldı
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- AKP'li belediye zabıtaları meyve satan genci darbetti!