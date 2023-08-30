Son dakika: Afrika ülkesi Gabon'da darbe

Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:26

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:44

26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'in ardından, bir diğer Afrika ülkesi Gabon'un başkenti Librevil'de, silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Gabon'da, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

"İktidarı ele geçirdiklerini" bildiren askerler, ülkede Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini ve kendilerinin ülkedeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiğini öne sürdü.

Seçim sonuçlarının iptal edildiğini belirten askerler, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini ifade etti.

Gabon hükümeti, darbeye ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AFRİKA'DA SULAR DURULMUYOR

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.