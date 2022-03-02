Son dakika... Almanya Başbakanı açıkladı: NATO Rusya'ya askeri harekat düzenleyecek mi?
Son Dakika... Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun Rusya'ya askeri bir harekat düzenlemeyeceğini açıkladı. Scholz açıklamayı İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile düzenlediği toplantıda yaptı.
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