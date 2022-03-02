Son dakika... Almanya Başbakanı açıkladı: NATO Rusya'ya askeri harekat düzenleyecek mi?

Son Dakika... Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO'nun Rusya'ya askeri bir harekat düzenlemeyeceğini açıkladı. Scholz açıklamayı İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile düzenlediği toplantıda yaptı.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 13:42
Son dakika... Almanya Başbakanı açıkladı: NATO Rusya'ya askeri harekat düzenleyecek mi?
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