Son Dakika: Almanya Şansölyesi Scholz'dan Rusya açıklaması
Son Dakika: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa güvenliği üzerine Rusya ile ciddi bir diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Scholz ayrıca, "Her an Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin gerekli kararı almaya hazırız" dedi.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmelere başladı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Scholz, Avrupa güvenliği üzerine Rusya ile ciddi bir diyaloğa hazır olduklarını söyledi. Scholz ayrıca, "Her an Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin gerekli kararı almaya hazırız" dedi.
Scholz Rusya'dan Ukrayna ile çatışmayı azaltmak için açık adımlar beklediğini belirterek, Almanya ve Batılı müttefiklerinin Avrupa güvenliği konusunda Rusya ile ciddi diyaloğa hazır olduklarını söyledi.
Scholz, Almanya'dan Ukrayna'ya 150 milyon avroluk (170 milyon dolar) yeni bir kredi paketi açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda Batı'nın "çok geniş kapsamlı ve etkili yaptırımlar" uygulamaya hazır olduğunu belirtti.
Scholz’un yarın Moskova’ya gitmesi bekleniyor.
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