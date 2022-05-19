Almanya'da bir okula silahlı saldırı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:06

Alman polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Bremerhaven kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendiğini ve bir kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan kişinin öğrenci olmadığı aktarıldı.

Polis, olayın bugün erken saatlerde Lloyd Lisesi'nde meydana geldiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını dile getirdi. Arbalet taşıyan bir şüphelinin ise kaçtığı belirtildi. Polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve olayın kontrol altında olduğunu söyledi.