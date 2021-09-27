Son dakika... Almanya'da SPD'li Scholz hükümeti kiminle kuracağını açıkladı
Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin merkezinde açıklamalarda bulundu. Scholz seçimi kazandığını, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile hükümet kuracağını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in aday olmadığı dünkü genel seçimden kılpayı farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz açıklamalarda bulundu. Scholz, sonucu 'halkın koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'e (CDU) muhalefe gitmesini söylemesi' diye değerlendirdi.
"HÜKÜMETİ ÜÇÜ KURMALIDIR"
SPD'nin Berlin'deki merkezinde alkışlarla kürsüye çıkan ve partinin kırmızı beyaz renklerinde bir demet çiçek takdim edilen Scholz, "Seçmenler net şekilde konuştu, kimin hükümeti kurması gerektiğini söyledi" dedi.
Merkel'in koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı Scholz "Seçmenler üç partiyi, Sosyal Demokratları, Yeşilleri ve Hür Demokrat Parti'yi (FDP) güçlendirdi, dolayısıyla yurttaşların verdiği net yetki budur, gelecek hükümeti bu üçü kurmalıdır" diye konuştu.
-Sputnik
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