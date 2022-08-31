Son Dakika: Avrupa, Ruslara kapıyı kapattı

Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı öncesi Ruslara tanınan vize kolaylığı anlaşmasını tek taraflı olarak askıya aldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:45
Son Dakika: Avrupa, Ruslara kapıyı kapattı
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Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı öncesi Ruslara tanınan vize kolaylığı anlaşmasını tek taraflı olarak askıya aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamı giderek genişliyor.

Avrupa Birliği üye ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan 'Vize Kolaylığı' anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaştı.

AB Dışişleri Bakanları bugün yaptıkları toplantının ardından aldıkları kararı açıkladılar.

Buna göre 2007'de imzalanan ve Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşma devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle askıya alındı.

Karar açıklanırken bunun Rusya vatandaşı kişilerin vize almasını 'zorlaştıracağı' ve vize bekleme süresini 'uzatacağı' vurgulandı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, bakanların toplantısı sırasında yaptığı açıklamada "Rusya ile sürdüğümüz ilişkiler artık eski seyrinde ilerleyemez" ifadesini kullandı ve bunun ardından da karar AB tarafından resmi olarak açıklandı.


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